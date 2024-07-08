Yurda Giriş Yapan Gurbetçiler Röportaj Verdi: “Çok Bekledik Yine de Vatanımız Dedik Geldik”

Yaz sezonu başlamış hatta yarılanmışken gurbetçiler gelmeye devam ediyor. Araçlarıyla gelmeyi tercih eden gurbetçiler uzun süren yolculukları sonrası Anadolu Ajansı muhabirlerine konuştu. Kimileri Türkiye’yi ne kadar özlediğinden kimileri de tatil planlarından bahsetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Heyecanlı olduğunu belirtenlerle birlikte “Çok bekledik, "6-7 saat güneşin altında bekledik yine vatanımız dedik canımızı kattık, geldik" diyenler oldu.
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Uzun süren bekleyişlere vatan hasretiyle dayandıklarını da söyleyenler oldu.
İşte o anlar 👇
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