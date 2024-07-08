Yurda Giriş Yapan Gurbetçiler Röportaj Verdi: “Çok Bekledik Yine de Vatanımız Dedik Geldik”

Yaz sezonu başlamış hatta yarılanmışken gurbetçiler gelmeye devam ediyor. Araçlarıyla gelmeyi tercih eden gurbetçiler uzun süren yolculukları sonrası Anadolu Ajansı muhabirlerine konuştu. Kimileri Türkiye’yi ne kadar özlediğinden kimileri de tatil planlarından bahsetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı