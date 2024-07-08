ABD Yapay Gıdalar ile Gündemde: Bıçak Kesmeyen ve Esneyen Meyveler Karşısında Vatandaşlar Tepki Gösteriyor

Son zamanlarda sosyal medya platformlarından ABD vatandaşları, marketten aldıkları gıdaların doğalına benzemediğini paylaşmaya başladı. Bir kullanıcı, iki kullanıcı derken birçok kişi aynı durumun başına geldiğinden bahsetti. Türkiye’de de yapay gıdalarla denk geldiklerini söyleyenler oldu.
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Özellikle karpuz ve avokado meyvelerinin büküldüğü, esnediği, bıçakla kesmekte zorlanıldığı görüldü.
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Bunlara ek olarak bu gıdaların et dokusunda olduğu ve çürüme esnasında et kokusu yaydığı da söylemler arasındaydı.
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Gelen yorumlardan birkaçı ise bu şekildeydi. 👇
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