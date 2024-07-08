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Daha Neler Duyacağız: Duygusal Boşluktayken Sarılıp Uyuyacağınız Kişi Yeni Adıyla “Sarılma Arkadaşı”

Daha Neler Duyacağız: Duygusal Boşluktayken Sarılıp Uyuyacağınız Kişi Yeni Adıyla “Sarılma Arkadaşı”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.07.2024 - 13:14

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İkili ilişkilere her geçen gün yeni tabirler eklenmesiyle yakında ‘ikili ilişki’ tamlamasındaki ilişki kelimesini kaldıracağız gibi duruyor. Davranışların ghosting, love bombing, gaslighting kelimeleriyle açıklanmasıyla birlikte zaten ipin ucunun koptuğunu biraz anlamıştık. Şimdiyse yeni üyemiz cuddle buddy oldu.

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Cuddle buddy ne dediğinizi duyar gibiyiz. Videodaki kişinin açıklamasına göre duygusal boşluktayken yalnızca biriyle sarılıp uyumak istediğinizde aramanız gereken kişi.

Cuddle buddy ne dediğinizi duyar gibiyiz. Videodaki kişinin açıklamasına göre duygusal boşluktayken yalnızca biriyle sarılıp uyumak istediğinizde aramanız gereken kişi.

Evet, doğru duydunuz. Videodaki kişi bu ifadeyi aynen “Alo, bizim bu gece sarılıp uyumamız lazım.” örneğiyle anlatıyor. Ne düşünüyorsunuz, buyurun yorumlara.

Evet, doğru duydunuz. Videodaki kişi bu ifadeyi aynen “Alo, bizim bu gece sarılıp uyumamız lazım.” örneğiyle anlatıyor. Ne düşünüyorsunuz, buyurun yorumlara.

İşte o anlar 👇

Ve yorumlar 👇

Ve yorumlar 👇

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