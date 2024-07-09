Çeşme’de Bir Beach’te Rezervasyonları Olmasına Rağmen Kapıdan Çevrilen Kadın İsyan Etti

Popüler tatil beldelerinden Çeşme’de rezervasyon problemi yaşadığını dile getiren birçok sosyal medya kullanıcısı oluyor bunlardan biri de @iremcez adlı TikTok kullanıcısı. Genç kadın arkadaşlarıyla bir beach’e gitmeden önce rezervasyon yaptırdıklarını ancak gittiklerinde alınmadıklarını anlattı ve sesini duyurmak istedi.
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Genç kadın beach’e gittiklerinde çalışan kişinin ısrarla rezervasyonları olmadığını söylediklerini anlattı.
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Rezervasyonları olduğunu belirtse de kendine inandıramayan kadın “İnsan yerine koyulacağınız bir yere gidin. Fotoğraf için değmez.” dedi.
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