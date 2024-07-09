Çeşme’de Bir Beach’te Rezervasyonları Olmasına Rağmen Kapıdan Çevrilen Kadın İsyan Etti

Popüler tatil beldelerinden Çeşme’de rezervasyon problemi yaşadığını dile getiren birçok sosyal medya kullanıcısı oluyor bunlardan biri de @iremcez adlı TikTok kullanıcısı. Genç kadın arkadaşlarıyla bir beach’e gitmeden önce rezervasyon yaptırdıklarını ancak gittiklerinde alınmadıklarını anlattı ve sesini duyurmak istedi.