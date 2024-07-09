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Çeşme’de Bir Beach’te Rezervasyonları Olmasına Rağmen Kapıdan Çevrilen Kadın İsyan Etti

Çeşme’de Bir Beach’te Rezervasyonları Olmasına Rağmen Kapıdan Çevrilen Kadın İsyan Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
09.07.2024 - 16:35

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Popüler tatil beldelerinden Çeşme’de rezervasyon problemi yaşadığını dile getiren birçok sosyal medya kullanıcısı oluyor bunlardan biri de @iremcez adlı TikTok kullanıcısı. Genç kadın arkadaşlarıyla bir beach’e gitmeden önce rezervasyon yaptırdıklarını ancak gittiklerinde alınmadıklarını anlattı ve sesini duyurmak istedi.

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Genç kadın beach’e gittiklerinde çalışan kişinin ısrarla rezervasyonları olmadığını söylediklerini anlattı.

Genç kadın beach’e gittiklerinde çalışan kişinin ısrarla rezervasyonları olmadığını söylediklerini anlattı.

Rezervasyonları olduğunu belirtse de kendine inandıramayan kadın “İnsan yerine koyulacağınız bir yere gidin. Fotoğraf için değmez.” dedi.

Rezervasyonları olduğunu belirtse de kendine inandıramayan kadın “İnsan yerine koyulacağınız bir yere gidin. Fotoğraf için değmez.” dedi.

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