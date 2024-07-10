Bodrum'da Bir Grup Kıyılarda Denize Giremedikleri İçin Belediye Meydanında Güneşlenerek Eylemi Yaptı

Günümüzde pek çok sahil ve plaj, otellerin denetimi altına girdiği için girişleri de ücretli. Oldukça fahiş fiyatlara girilen bu plajlar halkı pek çok kez isyan ettirdi. Bu durum aynı zamanda insanların serinlemek için tehlikeli yerlerde denize girmeye çalışmasına ve haliyle ciddi kazalara da sebep oluyor.
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir grup bu durumu protesto etmek için belediye meydanına havluları ve şişme havuzlarıya giderek güneşlendi.
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"Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi" isimli grubun bu eylemi, özellikle sosyal medyada dikkat çekti.
İşte o eylem;
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