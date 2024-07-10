''Ayağa Kalk Türkiye'' Hareketinde 2. Gün: Türkiye'nin Dört Bir Yanından İnsanlar Bugün de Işık Yakıp Söndürdü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücrete ve emekli maaşına zam yapılması için bir eylem çağrısında bulundu. Her akşam saat 21.00'da halkı ışıklarını yakıp söndürmeye davet etti. Eylemin ilk gününde, Türkiye'nin dört bir yanından ışıkların yakıp söndürüldüğü görüntüler geldi.