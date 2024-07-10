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''Ayağa Kalk Türkiye'' Hareketinde 2. Gün: Türkiye'nin Dört Bir Yanından İnsanlar Bugün de Işık Yakıp Söndürdü

''Ayağa Kalk Türkiye'' Hareketinde 2. Gün: Türkiye'nin Dört Bir Yanından İnsanlar Bugün de Işık Yakıp Söndürdü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.07.2024 - 21:32

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücrete ve emekli maaşına zam yapılması için bir eylem çağrısında bulundu. Her akşam saat 21.00'da halkı ışıklarını yakıp söndürmeye davet etti. Eylemin ilk gününde, Türkiye'nin dört bir yanından ışıkların yakıp söndürüldüğü görüntüler geldi.

Sizinle burada paylaşmıştık;

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Özgür Özel'den eylemin devam etmesi bugün de sosyal medya hesabından çağrı yaptı.

Özgür Özel'den eylemin devam etmesi bugün de sosyal medya hesabından çağrı yaptı.
twitter.com

Halk bugün de ışıkları yakıp söndürerek eyleme desteğini sürdürdü.

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Türkiye'nin dört bir yanından insanlar o anları paylaştı.

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"Ya seçim ya geçim" notuyla paylaşımlar yapıldı.

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