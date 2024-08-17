Görüş Bildir
Haberler
Video
Balığı Dondurup Geri Canlandırdı: Çin'de Bir Öğretmen Sıvı Nitrojenle Yaptığı Deneyle Öğrencilerini Büyüledi

Balığı Dondurup Geri Canlandırdı: Çin'de Bir Öğretmen Sıvı Nitrojenle Yaptığı Deneyle Öğrencilerini Büyüledi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 18:09

İçerik Devam Ediyor

Okullarda, fen derslerinde deney yapılmasını önemi büyük. Bu her yaş grubundan öğrencilerin, bilimsel konulara olan merakını artırmak ve öğrenme sürecini daha eğlenceli hale getirmek için önemli bir yöntem. Bu durum, öğrencilerin derslere daha fazla katılımını teşvik eder ve onların bilgiyi daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Çin'de bir öğretmen sıvı nitrojen kullanarak bir balığı önce dondurdu sonra suya koyarak yeniden canlandırdı.

Çin'de bir öğretmen sıvı nitrojen kullanarak bir balığı önce dondurdu sonra suya koyarak yeniden canlandırdı.

Yaptığı deneyle, hem dersi pür dikkat dinleyen öğrencilerini hem de izleyenleri büyüledi.

Yaptığı deneyle, hem dersi pür dikkat dinleyen öğrencilerini hem de izleyenleri büyüledi.

İşte o ders;

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın