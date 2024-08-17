Balığı Dondurup Geri Canlandırdı: Çin'de Bir Öğretmen Sıvı Nitrojenle Yaptığı Deneyle Öğrencilerini Büyüledi

Okullarda, fen derslerinde deney yapılmasını önemi büyük. Bu her yaş grubundan öğrencilerin, bilimsel konulara olan merakını artırmak ve öğrenme sürecini daha eğlenceli hale getirmek için önemli bir yöntem. Bu durum, öğrencilerin derslere daha fazla katılımını teşvik eder ve onların bilgiyi daha iyi anlamalarına yardımcı olur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çin'de bir öğretmen sıvı nitrojen kullanarak bir balığı önce dondurdu sonra suya koyarak yeniden canlandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaptığı deneyle, hem dersi pür dikkat dinleyen öğrencilerini hem de izleyenleri büyüledi.
İşte o ders;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın