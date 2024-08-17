Balığı Dondurup Geri Canlandırdı: Çin'de Bir Öğretmen Sıvı Nitrojenle Yaptığı Deneyle Öğrencilerini Büyüledi

Okullarda, fen derslerinde deney yapılmasını önemi büyük. Bu her yaş grubundan öğrencilerin, bilimsel konulara olan merakını artırmak ve öğrenme sürecini daha eğlenceli hale getirmek için önemli bir yöntem. Bu durum, öğrencilerin derslere daha fazla katılımını teşvik eder ve onların bilgiyi daha iyi anlamalarına yardımcı olur.