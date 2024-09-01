Tanju Özcan "Cumhurbaşkanı Görmesin" Diye Paylaştı: Dubai'de Bir Multimilyarder İçin Tasarlanan Uçak

Dünya genelinde gelir dağılımındaki dengesizlik göz ardı edilemez bir seviyeye ulaştı. Kimileri günü kurtarmaya çalışırken kimileri ise adeta parayla oynuyor. Bu toplumun psikolojisini de büyük ölçüde etkiliyor. Dubai'den yine sinirleri altüst eden bir görüntü geldi.
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Dubai'de bir multimilyarder için tasarlanan özel uçağın görüntüleri sosyal medyada viral oldu.
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan o uçağı; "BTK’ya sesleniyorum. Lütfen bu görüntüyü bir şekilde kaldırın ya da X’e erişim engeli koyun. Sakın Cumhurbaşkanımız görmesin yoksa aynısından bende isterim diye tutturur. Aman haa!!!" notuyla paylaştı.
İşte o uçak;
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