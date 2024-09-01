Tanju Özcan "Cumhurbaşkanı Görmesin" Diye Paylaştı: Dubai'de Bir Multimilyarder İçin Tasarlanan Uçak

Dünya genelinde gelir dağılımındaki dengesizlik göz ardı edilemez bir seviyeye ulaştı. Kimileri günü kurtarmaya çalışırken kimileri ise adeta parayla oynuyor. Bu toplumun psikolojisini de büyük ölçüde etkiliyor. Dubai'den yine sinirleri altüst eden bir görüntü geldi.