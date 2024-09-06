Görüş Bildir
Haberler
Video
Hakkında Tahliye Kararı Verilen Engin Polat Ucu Bucağı Görülmeyen Bir Konvoyla Karşılandı

Hakkında Tahliye Kararı Verilen Engin Polat Ucu Bucağı Görülmeyen Bir Konvoyla Karşılandı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 19:18 Son Güncelleme: 06.09.2024 - 19:37

İçerik Devam Ediyor

Kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlarından bir süredir hapiste bulunan Polat ailesi hakkında peş peşe tahliye haberleri geldi. Bir süre önce tahliye edilen Dilan Polat'ın ardından bugün Engin Polat hakkında da tahliye kararı verildi. Karara tepki gösterenler kadar sevinenler de oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Engin Polat'ı cezaevi çıkışında onlarca aracın oluşturduğu bir konvoy karşıladı.

Engin Polat'ı cezaevi çıkışında onlarca aracın oluşturduğu bir konvoy karşıladı.

Yargılandıkları suçların ardından gerçekleştirilen bu gösterişli kutlama herkesi bir kere daha hayrete düşürdü.

Yargılandıkları suçların ardından gerçekleştirilen bu gösterişli kutlama herkesi bir kere daha hayrete düşürdü.

İşte o konvoy;

Duruma sosyal medyadan tepkiler de gecikmedi;

Duruma sosyal medyadan tepkiler de gecikmedi;
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
45
14
3
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın