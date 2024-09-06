Hakkında Tahliye Kararı Verilen Engin Polat Ucu Bucağı Görülmeyen Bir Konvoyla Karşılandı

Kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlarından bir süredir hapiste bulunan Polat ailesi hakkında peş peşe tahliye haberleri geldi. Bir süre önce tahliye edilen Dilan Polat'ın ardından bugün Engin Polat hakkında da tahliye kararı verildi. Karara tepki gösterenler kadar sevinenler de oldu.