İsmail Saymaz'ın Polat Ailesi Hakkında Söyledikleri Yeniden Hatırlandı: “Büyük Çalınca Tahliye Edilebilirsin”

Kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suçlardan bir süredir tutuklu bulunan Dilan Polat geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti. Ardından da eşi Engin Polat'ın tahliyesi gerçekleşti. Tüm ülkenin gündemine oturan bu karar, ülkenin dört bir yanından tepkilerle karşılandı.