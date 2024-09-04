Yılın Düğünü Gerçekleşti: Acun Ilıcalı ile Dünyaevine Giren Çağla Altunkaya'nın Gelin Odasından Görüntüler

Yılın düğünü gerçekleşti ve dört buçuk yıldır birlikte olan Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti dünyaevine girdi. Kıyafet kurallarının bile önceden belli olduğu düğünden görüntüler de gelmeye başladı.
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Gelin Çağla Altunkaya'nın gelin odasından görüntüler magazin sayfalarında yerini aldı.
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Hazırlık sırasında arkadaşlarıyla doyasıya eğlenen gelin, mutlu gününü şampanya patlatarak kutladı.
İşte o anlar;
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