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Yılın Düğünü Gerçekleşti: Acun Ilıcalı ile Dünyaevine Giren Çağla Altunkaya'nın Gelin Odasından Görüntüler

Yılın Düğünü Gerçekleşti: Acun Ilıcalı ile Dünyaevine Giren Çağla Altunkaya'nın Gelin Odasından Görüntüler

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.09.2024 - 19:43 Son Güncelleme: 04.09.2024 - 20:05

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Yılın düğünü gerçekleşti ve dört buçuk yıldır birlikte olan Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti dünyaevine girdi. Kıyafet kurallarının bile önceden belli olduğu düğünden görüntüler de gelmeye başladı.

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Gelin Çağla Altunkaya'nın gelin odasından görüntüler magazin sayfalarında yerini aldı.

Gelin Çağla Altunkaya'nın gelin odasından görüntüler magazin sayfalarında yerini aldı.

Hazırlık sırasında arkadaşlarıyla doyasıya eğlenen gelin, mutlu gününü şampanya patlatarak kutladı.

Hazırlık sırasında arkadaşlarıyla doyasıya eğlenen gelin, mutlu gününü şampanya patlatarak kutladı.

İşte o anlar;

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