Burak Özçivit'in Mal Varlıklarını Tek Tek Elden Çıkarması Ülkeyi Terk Edecekleri İddialarını Doğurdu!

Üstündağ, “Bu kadar net bilgi verebilirim, uygun fiyata almak isteyenlere haber gönderildi” diyerek iddiaların altını çizdi.

Özçivit’in Şile ve Sapanca’daki özel evleri de satış listesine girdiği konuşuluyor. Değeri yüksek olan mülklerin de elden çıkarılması, ünlü oyuncunun sadece konutlarını değil, gözde yatırımlarını da satışa çıkarılması akıllara ülkeyi terk edecekleri iddialarınını getirdi.

Üstündağ’a göre Özçivit’in mal varlığını kısa sürede nakde çevirmesi, olası bir boşanma hazırlığı olarak yorumlandı.“Her şeyini paraya dönüştürüyor, bu mal paylaşımının habercisi olabilir” sözleri dikkat çekerken, öte yandan ikinci senaryo ise yurt dışına taşınma. Dubai, Katar hatta Irak’tan yaşayabileceği konuşulan Özçivit’in, Orta Doğu’daki geniş hayran kitlesi de bu ihtimali güçlendiriyor.