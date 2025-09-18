Burak Özçivit'in Mal Varlıklarını Tek Tek Elden Çıkarması Ülkeyi Terk Edecekleri İddialarını Doğurdu!
Magazin kulislerini sallayan son iddia Burak Özçivit cephesinden geldi. Ünlü oyuncunun lüks araçlarını ve evlerini zararına satışa çıkardığı öne sürüldü.
Gel Konuşalım programında gazeteci Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Rolls-Royce dahil birçok otomobilin elden çıkarıldığı konuşulurken, 22 milyon liraya alınan bir aracın 14 milyona devredildiği iddiası gündemi karıştırdı.
Burak Özçivit'in bugün ortaya atılan iddiaların ardından ülkeyi ailesiyle birlikte terk edeceği ya da boşanma aşamasında olabileceği spekülasyonları manşetleri sardı.
Gazeteci Mehmet Üstündağ, Gel Konuşalım programında Özçivit’in süreç boyunca profesyonel emlakçıların yanı sıra yakın çevresini arayarak da satış teklifleri yaptığını söyledi.
O iddiaların tamamını şöyle bırakalım:
