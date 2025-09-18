onedio
Burak Özçivit'in Mal Varlıklarını Tek Tek Elden Çıkarması Ülkeyi Terk Edecekleri İddialarını Doğurdu!

Ecem Dalgıçoğlu
18.09.2025 - 20:30

Magazin kulislerini sallayan son iddia Burak Özçivit cephesinden geldi. Ünlü oyuncunun lüks araçlarını ve evlerini zararına satışa çıkardığı öne sürüldü. 

Gel Konuşalım programında gazeteci Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Rolls-Royce dahil birçok otomobilin elden çıkarıldığı konuşulurken, 22 milyon liraya alınan bir aracın 14 milyona devredildiği iddiası gündemi karıştırdı.

Burak Özçivit'in bugün ortaya atılan iddiaların ardından ülkeyi ailesiyle birlikte terk edeceği ya da boşanma aşamasında olabileceği spekülasyonları manşetleri sardı.

Mehmet Üstündağ'ın Gel Konuşalım programındaki iddialara göre, Özçivit’in sadece araçları değil, Acarkent’teki iki gözde evini de satış listesine eklediği öne sürüldü. 

Üstelik bazı iddialara göre ünlü oyuncu, emlakçılar aracılığıyla değil, doğrudan çevresine “uygun fiyata alır mısınız?” teklifini iletmeye başlamış. Magazin kulisleri “yangından mal kaçırır gibi” yapılan bu satışların ardından resmen çalkalandı.

Gazeteci Mehmet Üstündağ, Gel Konuşalım programında Özçivit’in süreç boyunca profesyonel emlakçıların yanı sıra yakın çevresini arayarak da satış teklifleri yaptığını söyledi.

Üstündağ, “Bu kadar net bilgi verebilirim, uygun fiyata almak isteyenlere haber gönderildi” diyerek iddiaların altını çizdi.

Özçivit’in Şile ve Sapanca’daki özel evleri de satış listesine girdiği konuşuluyor. Değeri yüksek olan mülklerin de elden çıkarılması, ünlü oyuncunun sadece konutlarını değil, gözde yatırımlarını da satışa çıkarılması akıllara ülkeyi terk edecekleri iddialarınını getirdi.

Üstündağ’a göre Özçivit’in mal varlığını kısa sürede nakde çevirmesi, olası bir boşanma hazırlığı olarak yorumlandı.“Her şeyini paraya dönüştürüyor, bu mal paylaşımının habercisi olabilir” sözleri dikkat çekerken, öte yandan ikinci senaryo ise yurt dışına taşınma. Dubai, Katar hatta Irak’tan yaşayabileceği konuşulan Özçivit’in, Orta Doğu’daki geniş hayran kitlesi de bu ihtimali güçlendiriyor.

O iddiaların tamamını şöyle bırakalım:

