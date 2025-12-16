onedio
Dembele Zirvede! FIFA 2025 Yılının En İyi 11'ini Açıkladı

Oğuzhan Kaya
16.12.2025 - 21:22

FIFA her yıl olduğu gibi bu yılda çeşitli kategorilerde verdiği ödülleri açıkladı. FIFA The Best Yılın Oyuncusu ödülünün sahibi Ballon D'or'un da bu yılki sahibi olan PSG'nin Fransız yıldızı Ousmane Dembele olurken, yılın ilk on birinde Dembele dışında da yıldızlar vardı. Listeyi son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG domine etti.

Dembele'ye ikinci prestijli ödül

PSG'nin Şampiyonlar Ligi kazanmasına büyük katkısı olan ve 2024 2025 sezonunda 49 maçta 33 gol atıp 15 asist yapan Fransız yıldız Dembele Ballon D'or'un ardından FIFA The Best ödülünü de kişisel müzesine götürdü.

64 maçta 62 gole direkt etki eden Barcelonalı Raphinha'nın yılın 11'ine girememesi ise Brezilyalı ve Barcelonalı taraftarların tepkisini çekti.

Ayrıca yılın takımı da açıklandı.

Gianluigi Donnarumma 🇮🇹 Manchester City

Achraf Hakimi 🇲🇦 Paris Saint-Germain 

Virgil van Dijk 🇳🇱 Liverpool FC

Pacho 🇪🇨  Paris Saint-Germain

Nuno Mendes 🇵🇹 Paris Saint-Germain

Cole Palmer 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea FC

Jude Bellingham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Real Madrid CF

Vitinha 🇵🇹 Paris Saint-Germain 

Pedri  🇪🇸 FC Barcelona

Lamine Yamal 🇪🇸 FC Barcelona

Ousmane Dembélé 🇫🇷 Paris Saint-Germain

