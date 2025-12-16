onedio
Dünyada Yılın Golü Belli Oldu: Puskas Ödülü'nün Sahibi Santiago Montiel Oldu

İsmail Kahraman
16.12.2025 - 18:42

FIFA tarafından dünyada atılan en iyi gole verilen Puskas Ödülü’nün sahibi bu yıl Independiente forması giyen Santiago Montiel oldu. Montiel’in Rivadavia karşısında ceza sahası dışından attığı röveşata golü, 2025’in en iyi golü seçildi.

FIFA Puskas Ödülü’nü kazanan harika gol 👇

Puskas Ödülü nedir, kimlere veriliyor?

Puskas Ödülü nedir, kimlere veriliyor?

Puskas Ödülü, FIFA'nın o takvim yılında en güzel veya estetik açıdan en anlamlı golü attığını düşündüğü oyuncuya verdiği yıllık bir ödüldür. Geçtiğimiz yıl ödülü Manchester United’dan Garnacho kazanırken, bu yılın sahibi Arjantinli futbolcu Santiago Montiel oldu.

Öte yandan Puskas Ödülü’nü 2010 yılında Kazakistan’a attığı golle milli futbolcu Hamit Altıntop da kazanmıştı. Ayrıca bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen Miroslav Stoch da 2012 yılında ödülün sahibi olmuştu.

Tehuti555

ibrahimovic'den beri ceza sahası dışında atılan rövaşata golü görmemiştim. buna da verirsin puskas ödülünü.