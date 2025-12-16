Dünyada Yılın Golü Belli Oldu: Puskas Ödülü'nün Sahibi Santiago Montiel Oldu
FIFA tarafından dünyada atılan en iyi gole verilen Puskas Ödülü’nün sahibi bu yıl Independiente forması giyen Santiago Montiel oldu. Montiel’in Rivadavia karşısında ceza sahası dışından attığı röveşata golü, 2025’in en iyi golü seçildi.
FIFA Puskas Ödülü’nü kazanan harika gol 👇
Puskas Ödülü nedir, kimlere veriliyor?
ibrahimovic'den beri ceza sahası dışında atılan rövaşata golü görmemiştim. buna da verirsin puskas ödülünü.