Dünyada Yılın Golü Belli Oldu: Puskas Ödülü'nün Sahibi Santiago Montiel Oldu

Puskas Ödülü, FIFA'nın o takvim yılında en güzel veya estetik açıdan en anlamlı golü attığını düşündüğü oyuncuya verdiği yıllık bir ödüldür. Geçtiğimiz yıl ödülü Manchester United’dan Garnacho kazanırken, bu yılın sahibi Arjantinli futbolcu Santiago Montiel oldu.

Öte yandan Puskas Ödülü’nü 2010 yılında Kazakistan’a attığı golle milli futbolcu Hamit Altıntop da kazanmıştı. Ayrıca bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen Miroslav Stoch da 2012 yılında ödülün sahibi olmuştu.