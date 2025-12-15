onedio
Ünlü Astrolog Can Aydoğmuş 7 Yıl Önce Tarih Vermişti: Fenerbahçe'nin Yüzyılı Başlıyor!

Ünlü Astrolog Can Aydoğmuş 7 Yıl Önce Tarih Vermişti: Fenerbahçe'nin Yüzyılı Başlıyor!

Metehan Bozkurt
15.12.2025 - 22:12

Ünlü astrolog Can Aydoğmuş’un yıllar önce Fenerbahçe için yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Astroloji tahminleriyle tanınan Aydoğmuş, 2018 yılında ASpor’da katıldığı bir programda sarı lacivertli kulüp için özellikle 2026 yılına dikkat çekmişti.

Can Aydoğmuş, sonraki yıllarda yaptığı değerlendirmelerde de bu öngörüsünü sürdürmüş, 2021’deki açıklamasında ise Fenerbahçe’nin 2025 yılından sonra yaklaşık 10 yıl boyunca önemli başarılar elde edeceğini ifade etmişti. Takvimler belirtilen yıllara yaklaşırken, Aydoğmuş’un sözleri Fenerbahçe camiasında yeniden tartışılmaya başlandı.

Sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi. Kim neler demiş, buyurun beraber bakalım...

Astroloji tahminleriyle bildiğimiz Astrolog Can Aydoğmuş, 2018 yılında ASpor'da yaptığı Fenerbahçe açıklamasıyla tekrardan gündem oldu.

Büyük gün geldi çattı.

Büyük gün geldi çattı.

O yorum kullanıcıların tekrardan akıllarına geldi.

