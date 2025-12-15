Futbolun Şeytanları Böyle İstedi

Taraftarlar, hakkımızın yenildiği maçlardan sonra yöneticilerin çıkıp konuşmasını istiyor. Asbaşkan Murat Kılıç da taraftarın gazını almak için kameraların karşısına geçti ve şunları söyledi:

— “Beşiktaş’a yapılan haksızlıklara dur deme vakti geldi.”

Yeni mi fark ettiniz beyefendi?

— “Ödeyeceğimiz bedeli ödedik. Bundan sonra bizimle uğraşmaktan vazgeçsinler.”

Hata yapanlar, suç işleyenler bedel öder. Bizim bugüne kadar hatamız, suçumuz mu vardı da “bedel ödedik” diyorsunuz?

— “Sabrımızı zorlamasınlar. Oyuncularımızın motivasyonunu kırıyorlar. Bu şekilde devam ederlerse biz de gerekeni yapacağız.”

“Gerekeni yaparız” sözü, siyasilerin sıkça kullandığı içi boş bir laftır. Ne yapacağınızı çıkıp açıkça söyleyin. Bu kuru tehditlerin işe yarayacağını mı sanıyorsunuz?

Bakın Sayın Murat Kılıç; Trabzonspor’un resmî X hesabından Başkan Yardımcısı Taner Saral, maçtan sonra yaptığı açıklamada hem size hem de kulübümüze açıkça hakaret etmiştir. Buyurun, adamın söyledikleri aşağıda. Zahmet edip okuyun.

Bu işler, Genel Kurul’da Beşiktaş kongre üyelerine parmak sallayıp hakaret etmeye benzemez. Şayet Asbaşkanlık koltuğunda oturuyorsanız, bu kişinin hakaretlerine gereken cevabı vermek sizin görevinizdir. Hem de kongre üyelerine karşı kullandığınız o sert üslupla!

Bunları yapamıyorsanız, bir A4 kâğıdına iki satırlık bir istifa dilekçesi yazın ve kenara çekilin!