Futbolun Şeytanları Böyle İstedi
Son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim: Beşiktaş’ı doğramaya devam ediyorlar!
Beşiktaş 3-1 öne geçtikten sonra farkın daha da açılacağını gören futbolun şeytanları, Ali Şansalan’ı VAR görüntülerine davet ederek maçın en hızlı ve en formda oyuncusu El Bilal’e kırmızı kart göstermesini istediler. Ali Şansalan ise bu kartı göstermeye dünden razıydı. Oysa maçın başında, benzer bir pozisyonda Orkun’a sarı kart göstermişti. Doğru olan da o sarı karttı.
Her ayağa basmanın kırmızı kart olmadığını bu hakemlerin tamamı çok iyi biliyor.
Bilmiyorlarsa da zahmet edip defolup gitsinler. El Bilal, o pozisyonda şiddet uygulamadan derhâl ayağını çekiyor. Zaten şiddetli bir basma olsa Ozan’ın ayağı kırılırdı. Ozan da pozisyonun hemen ardından zıpkın gibi ayağa kalktı. Buna rağmen aynı VAR hakemleri, Abraham’ın ayağına basılmasını görmezden geldi. Aşağıdaki fotoğrafa bakın; bir fark görüyor musunuz?
