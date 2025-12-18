İspanya Basınına Göre Arda Güler ve Xabi Alonso'nun Arası Açıldı

Arda Güler, son dönemde yaşadığı form dalgalanması nedeniyle ilk 11’deki konumunu zaman zaman kaybetmeye başladı. El Nacional’in iddiasına göre bu sürecin arka planında, Manchester City karşılaşması sonrasında teknik direktör Xabi Alonso ile yaşanan gerginlik de bulunuyor. Haberde, maçın ardından ikili arasında tansiyonun yükseldiği ve sert bir tartışma yaşandığı öne sürüldü.

Ayrıca Arda Güler’in, takımın öne çıkan isimlerinden Jude Bellingham’la da yakın bir ilişki içinde olmadığı iddia edildi. İngiliz yıldızın uzun süren sakatlığını atlatarak sahalara dönmesinin, Arda’nın oyun içindeki rolünü ve performansını olumsuz etkilediği yönünde değerlendirmelere yer verildi.