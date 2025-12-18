onedio
article/share
İspanya Basınına Göre Arda Güler ve Xabi Alonso'nun Arası Açıldı

İspanya Basınına Göre Arda Güler ve Xabi Alonso'nun Arası Açıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.12.2025 - 17:30

Real Madrid'e Xabi Alonso'nun gelişiyle süresi artan Arda Güler son zamanlarda takımla birlikte istenen performansın uzağında. Zaman zaman basında da eleştirilen genç futbolcunun Xabi Alonso ile de hararetli bir tartışma yaşadığı iddia edildi. 

İspanya basını Arda'nın takasla kulüpten ayrılabileceği iddia edildi.

Arda'ya yönetimden uyarı geldi.

Real Madrid’de son dönemde sergilediği futbol nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşen milli oyuncu hakkında kulüp içinde dikkat çekici bir adım atıldı. Edinilen bilgilere göre yönetim, performanstaki düşüşe ilişkin futbolcuyla doğrudan temas kurarak beklentilerini net biçimde iletti. Teknik direktör Xabi Alonso’nun, formsuzluğa rağmen genç ismi ısrarla ilk 11’de tutmayı sürdürdüğü; buna karşın sahadaki katkının sınırlı kalmasının endişe yarattığı belirtildi. Kulüp cephesinde ise oyuncunun bu süreci aşarak yeniden yükselişe geçebileceğine dair inancın tamamen kaybolmadığı vurgulanıyor.

Teknik ekip de Arda'ya beklentisini aktardı.

Diario’nun aktardığına göre teknik kadro, Arda Güler’le yapılan değerlendirmede sahadaki rolüne dair net mesajlar verdi. Genç oyuncudan maç içinde daha fazla inisiyatif alması, oyunun kritik anlarında sorumluluktan kaçmaması istendi. Topu daha sık talep etmesi, baskının yoğunlaştığı bölümlerde kontrolü eline alarak oyunu yönlendirmesi ve oyun kurucu rolünü daha cesur bir tavırla üstlenmesi gerektiği vurgulandı.

Xabi Alonso ile Arda Güler tartıştı.

Arda Güler, son dönemde yaşadığı form dalgalanması nedeniyle ilk 11’deki konumunu zaman zaman kaybetmeye başladı. El Nacional’in iddiasına göre bu sürecin arka planında, Manchester City karşılaşması sonrasında teknik direktör Xabi Alonso ile yaşanan gerginlik de bulunuyor. Haberde, maçın ardından ikili arasında tansiyonun yükseldiği ve sert bir tartışma yaşandığı öne sürüldü.

Ayrıca Arda Güler’in, takımın öne çıkan isimlerinden Jude Bellingham’la da yakın bir ilişki içinde olmadığı iddia edildi. İngiliz yıldızın uzun süren sakatlığını atlatarak sahalara dönmesinin, Arda’nın oyun içindeki rolünü ve performansını olumsuz etkilediği yönünde değerlendirmelere yer verildi.

Arda Güler takasla Liverpool'a gidebilir.

Haberde, Arda Güler’le ilgili dikkat çekici bir transfer senaryosunun da gündeme geldiği aktarıldı. İddiaya göre Liverpool ile Real Madrid arasında, Arda Güler ve Florian Wirtz’i kapsayan bir takas formülü masaya yatırıldı. İngiliz kulübünün, Arda’ya daha önce de ilgi duyduğu ve Madrid’de yaşanan son gelişmeleri fırsata çevirmek istediği öne sürüldü.

Liverpool’un, sezon başında yaklaşık 130 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altında kalan Wirtz’i bu takasta kullanmayı değerlendirdiği ifade edildi. Buna karşın İngiliz temsilcisinin, anlaşmanın gerçekleşmesi için Arda Güler’in yanı sıra Real Madrid’den ciddi bir bonservis bedeli talep etmeyi planladığı da haberde yer aldı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Yorum Yazın