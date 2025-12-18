Trump'ın Yeni Yasakları Dört Ülke Vatandaşını Dünya Kupasına Almıyor

Senegal ve Fildişi Sahili’ne yönelik kısıtlamalarda Beyaz Saray’ın temel gerekçesi, bu ülkelerden yapılan başvurularda vize süresinin aşılması oranlarının görece yüksek olması olarak gösteriliyor. İç Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, Dünya Kupası sürecinde taraftarların ABD’ye giriş için kullanacağı B1 ve B2 ziyaretçi vizelerinde, süresini aşma oranı Senegal için yaklaşık yüzde 4, Fildişi Sahili için ise yüzde 8 düzeyinde bulunuyor.

Bu çerçevede bazı taraftarların ABD’ye girişte ek denetimler ya da sınırlamalarla karşılaşabileceği belirtilirken, yayımlanan bildiride önemli istisnalara da yer verildi. Buna göre sporcular, diplomatlar ve “ABD’nin ulusal çıkarlarına hizmet ettiği değerlendirilen” kişilerin seyahat yasağı kapsamı dışında tutulacağı açıkça ifade edildi.