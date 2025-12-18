Trump'ın Yeni Yasakları Dört Ülke Vatandaşını Dünya Kupasına Almıyor
Donald Trump’ın imzaladığı bildiriyle, yönetimin yürürlükte olan seyahat kısıtlamaları Salı günü genişletilerek 2026 Dünya Kupası’na katılacak ülkelerden Fildişi Sahili ve Senegal de kapsama alındı.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, bu iki ülke için uygulanacak tedbirler “kısmi kısıtlamalar ve giriş sınırlamaları” olarak tanımlandı. Son duyuruyla birlikte seyahat yasağı listesinde yer alan ülke sayısı 39’a yükselirken, Senegal ve Fildişi Sahili söz konusu listenin görece daha hafif kısıtlamalar içeren kategorisinde yer aldı. Buna karşılık, Dünya Kupası’na katılması beklenen Haiti ve İran ise seyahat yasağının en sert uygulandığı grupta bulunuyor ve bu iki ülke vatandaşları en katı giriş engelleriyle karşı karşıya kalıyor.
Takımdaki teknik ekip, futbolcu ve destek ekip bu yasaktan muaf olacak.
Senegal ve Fildişi Sahili zorlu turnuvada taraftarından yoksun kalacak.
