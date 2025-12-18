onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Trump'ın Yeni Yasakları Dört Ülke Vatandaşını Dünya Kupasına Almıyor

Trump'ın Yeni Yasakları Dört Ülke Vatandaşını Dünya Kupasına Almıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.12.2025 - 21:53

Donald Trump’ın imzaladığı bildiriyle, yönetimin yürürlükte olan seyahat kısıtlamaları Salı günü genişletilerek 2026 Dünya Kupası’na katılacak ülkelerden Fildişi Sahili ve Senegal de kapsama alındı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, bu iki ülke için uygulanacak tedbirler “kısmi kısıtlamalar ve giriş sınırlamaları” olarak tanımlandı. Son duyuruyla birlikte seyahat yasağı listesinde yer alan ülke sayısı 39’a yükselirken, Senegal ve Fildişi Sahili söz konusu listenin görece daha hafif kısıtlamalar içeren kategorisinde yer aldı. Buna karşılık, Dünya Kupası’na katılması beklenen Haiti ve İran ise seyahat yasağının en sert uygulandığı grupta bulunuyor ve bu iki ülke vatandaşları en katı giriş engelleriyle karşı karşıya kalıyor.

Kaynak - Guardian

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Takımdaki teknik ekip, futbolcu ve destek ekip bu yasaktan muaf olacak.

Takımdaki teknik ekip, futbolcu ve destek ekip bu yasaktan muaf olacak.

Senegal ve Fildişi Sahili’ne yönelik kısıtlamalarda Beyaz Saray’ın temel gerekçesi, bu ülkelerden yapılan başvurularda vize süresinin aşılması oranlarının görece yüksek olması olarak gösteriliyor. İç Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, Dünya Kupası sürecinde taraftarların ABD’ye giriş için kullanacağı B1 ve B2 ziyaretçi vizelerinde, süresini aşma oranı Senegal için yaklaşık yüzde 4, Fildişi Sahili için ise yüzde 8 düzeyinde bulunuyor.

Bu çerçevede bazı taraftarların ABD’ye girişte ek denetimler ya da sınırlamalarla karşılaşabileceği belirtilirken, yayımlanan bildiride önemli istisnalara da yer verildi. Buna göre sporcular, diplomatlar ve “ABD’nin ulusal çıkarlarına hizmet ettiği değerlendirilen” kişilerin seyahat yasağı kapsamı dışında tutulacağı açıkça ifade edildi.

Senegal ve Fildişi Sahili zorlu turnuvada taraftarından yoksun kalacak.

Senegal ve Fildişi Sahili zorlu turnuvada taraftarından yoksun kalacak.

2026 Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada’nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran’da start alacak. Fildişi Sahili, turnuvada Almanya, Curaçao ve Ekvador ile birlikte E Grubu’nda mücadele edecek. Senegal ise Fransa, Norveç ve henüz belirlenecek bir Avrupa play-off ekibiyle I Grubu’nda yer alacak.

Senegal aynı zamanda ABD erkek milli takımının Dünya Kupası öncesi hazırlık sürecindeki son rakiplerinden biri olacak. İki ekip, 31 Mayıs’ta Kuzey Carolina’nın Charlotte kentinde karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, ABD’nin Paraguay ile oynayacağı Dünya Kupası açılış maçından önceki sondan bir önceki hazırlık maçı olma özelliğini taşıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın