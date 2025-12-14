onedio
article/comments-white
article/share-white
Yengeç Burcu right-white
15 - 21 Aralık 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.12.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 15 Aralık - 21 Aralık haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 15 Aralık - 21 Aralık haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta ikili ilişkiler ve iş birlikleri üzerinde yoğunlaşacaksın. Mars'ın Oğlak burcundaki konumu, senin için hızlı ve dinamik bir tempo anlamına geliyor. Haftanın başında önemli görüşmeler, toplantılar ve kararlar seni bekliyor. Belki de daha önce cesaret edemediğin bir iş birliği teklifi ile bu kez başarıya ilerleyeceksin. 

Hafta ortasında ise Güneş ile Satürn karesi seni daha ciddi ve kurumsal bir çerçeveye çekebilir. Uluslararası işler, eğitim veya hukuki süreçlerde eksiklerini tamamlama ve sağlam temeller atma motivasyonu bulabilirsin. Belki de bir üst pozisyon, yeni ortaklık süreçleri için stratejik planlar geliştireceksin veya uzak bağlantılı bir proje için detaylı bir hazırlık yapacaksın. Tabii bu noktada ortaklarından destek alabileceğini unutma! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Güneş ile Chiron üçgeni senin için yumuşak, şefkatli ve şifalı bir enerji ile dolu. Partnerinle arandaki iletişim rahatlıyor, birbirinize karşı daha anlayışlı, sıcak ve sevgi dolu olduğunuz bir dönem başlıyor. Üstelik bu, geçmiş yaraları ve kırgınlıkları bile unutturabilir sana! Öte yandan eğer bekarsan, kariyer bağlantın olan saygı duyduğun biriyle tatlı ama yavaş ilerleyen bir yakınlaşman olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

