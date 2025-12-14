Sevgili Yengeç, bu hafta ikili ilişkiler ve iş birlikleri üzerinde yoğunlaşacaksın. Mars'ın Oğlak burcundaki konumu, senin için hızlı ve dinamik bir tempo anlamına geliyor. Haftanın başında önemli görüşmeler, toplantılar ve kararlar seni bekliyor. Belki de daha önce cesaret edemediğin bir iş birliği teklifi ile bu kez başarıya ilerleyeceksin.

Hafta ortasında ise Güneş ile Satürn karesi seni daha ciddi ve kurumsal bir çerçeveye çekebilir. Uluslararası işler, eğitim veya hukuki süreçlerde eksiklerini tamamlama ve sağlam temeller atma motivasyonu bulabilirsin. Belki de bir üst pozisyon, yeni ortaklık süreçleri için stratejik planlar geliştireceksin veya uzak bağlantılı bir proje için detaylı bir hazırlık yapacaksın. Tabii bu noktada ortaklarından destek alabileceğini unutma!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Güneş ile Chiron üçgeni senin için yumuşak, şefkatli ve şifalı bir enerji ile dolu. Partnerinle arandaki iletişim rahatlıyor, birbirinize karşı daha anlayışlı, sıcak ve sevgi dolu olduğunuz bir dönem başlıyor. Üstelik bu, geçmiş yaraları ve kırgınlıkları bile unutturabilir sana! Öte yandan eğer bekarsan, kariyer bağlantın olan saygı duyduğun biriyle tatlı ama yavaş ilerleyen bir yakınlaşman olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…