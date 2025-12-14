Sevgili Yengeç, bu hafta senin için ikili ilişkiler ve iş birliklerinin ön planda olduğu bir hafta olacak. Mars'ın Oğlak burcunda yer alması, enerjini ve hareketliliğini artırarak, hızlı ve dinamik bir tempo ile haftanın akışına ayak uydurmanı sağlayacak. Haftanın başında, belki de önemine binaen bir süredir ertelediğin önemli görüşmeler, toplantılar ve kararlar seni bekliyor olacak. Bu durum, daha önce belki de cesaret edemediğin bir iş birliği teklifini kabul etmen ve bu sayede başarıya doğru emin adımlarla ilerlemen için bir fırsat olabilir.

Haftanın ortasında ise Güneş ile Satürn'ün karesi, seni daha ciddi ve kurumsal bir çerçeveye yönlendirebilir. Uluslararası işler, eğitim veya hukuki süreçlerdeki eksiklerini tamamlama ve sağlam temeller atma konusunda motivasyon bulabilirsin. Belki de bir üst pozisyona geçiş yeni ortaklık süreçleri için stratejik planlar geliştireceksin veya belki de uzak bağlantılı bir proje için detaylı bir hazırlık sürecine gireceksin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…