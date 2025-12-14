onedio
Yengeç Burcu
15 - 21 Aralık 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
14.12.2025 - 18:01

Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının aşkla imtihanını ve 15 Aralık - 21 Aralık haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 15 Aralık - 21 Aralık haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta Güneş ile Chiron arasındaki üçgen, senin için adeta bir şifa kaynağına dönüşebilir. Bu enerji, hem yumuşak hem de şefkatli. Yani, bu hafta aşk hayatında bir rahatlama, bir huzur dönemi başlıyor.

Partnerinle arandaki iletişimindeki tüm gerginlikler, tüm anlaşmazlıklar bu hafta son buluyor. Birbirinize karşı daha anlayışlı, daha sıcak ve daha sevgi dolu bir dönem başlıyor. Bu durum, geçmişte yaşadığınız yaraları, kırgınlıkları ve belki de küçük tatsızlıkları bile unutturacak güçte.

Tabii eğer bekarsan, bu hafta iş hayatından biriyle tatlı bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Bu kişiye karşı duyduğun saygı ve hayranlık, bu yakınlaşmayı daha da özel kılabilir. Ancak şimdiden söyleyelim; bu ilişki, hızlı ilerlemeyecek. Hatta aksine yavaş yavaş ve sağlam temeller üzerine kurulacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

