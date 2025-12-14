Sevgili Yengeç, bu hafta Güneş ile Chiron arasındaki üçgen, senin için adeta bir şifa kaynağına dönüşebilir. Bu enerji, hem yumuşak hem de şefkatli. Yani, bu hafta aşk hayatında bir rahatlama, bir huzur dönemi başlıyor.

Partnerinle arandaki iletişimindeki tüm gerginlikler, tüm anlaşmazlıklar bu hafta son buluyor. Birbirinize karşı daha anlayışlı, daha sıcak ve daha sevgi dolu bir dönem başlıyor. Bu durum, geçmişte yaşadığınız yaraları, kırgınlıkları ve belki de küçük tatsızlıkları bile unutturacak güçte.

Tabii eğer bekarsan, bu hafta iş hayatından biriyle tatlı bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Bu kişiye karşı duyduğun saygı ve hayranlık, bu yakınlaşmayı daha da özel kılabilir. Ancak şimdiden söyleyelim; bu ilişki, hızlı ilerlemeyecek. Hatta aksine yavaş yavaş ve sağlam temeller üzerine kurulacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…