Sevgili Yengeç, bu hafta Mars'ın Oğlak burcuna olan etkisi, karşıt burçtan geldiği için senin için biraz zorlayıcı olabilir. Bu etki, stresini artırabilir ve bu da bedensel gerginliklerini tetikleyebilir. Özellikle omuz ve boyun bölgende sertlikler, ağrılar hissetmen muhtemel. Belki de bu hafta boyunca biraz daha kendine dikkat etmen gerekiyor.

Tam da bu noktada rahatlatıcı masajlar, düzenli spor, temiz hava ve fizyoterapi sana bir hayli iyi gelebilir. Ayrıca, uyku düzeni de bu dönemde oldukça önemli. Uyandığında kendini daha enerjik ve dinç hissetmen için uyku düzenine dikkat etmende fayda var. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…