Sevgili Yengeç, bugün hayatının iki önemli alanı olan kariyer ve özel hayat arasında bir denge kurmakta zorlanabilirsin. Zira, gökyüzündeki Venüs ve Satürn'ün karşıt konumları, iş yükünün artmasına neden olabilir. Tam da bu noktada bir meslektaşının ani bir şekilde devre dışı kalması, sana ekstra görevler yükleyebilir. Ancak endişelenme, bu durumda göstereceğin sabır ve dayanıklılık, uzun vadede sana büyük ödüller kazandıracaktır. Tabii yeter ki iş ve özel hayat arasındaki dengeyi kur!

Günün ikinci yarısında ise üst düzey bir yöneticinin senden bir rapor veya sunum talep etmesi son derece olası. Bu durumda panik yapmak yerine, sakinliğini koruyarak ve planlı bir şekilde hareket etmek, seni diğerlerinin önüne geçirecek. Unutma, başarının sessiz ama en etkili yüzü, çalışkanlıktır. Şimdi kariyerin için harcadığın onca emek ve çabanın görünmesine izin ver!

Peki ya aşk? Bugün eski kırgınlıkların tekrar gün yüzüne çıkması mümkün. Zira, partnerin belki de bir konuda seni tam anlamıyla anlamamış olabilir. Bu durumda duygularını içine atmak yerine, onları dürüst bir şekilde paylaşman en doğrusu olacaktır. Bu hafta sonu sevgi dolu bir netlik, aşkın en güçlü haline dönüşmesini sağlayan enerji olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…