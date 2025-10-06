7 Ekim Salı Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün senin için oldukça önemli bir gün olacak! Çünkü Koç Dolunayı, kariyer evinde parıldıyor ve seni adeta sahneye çağırıyor. Uzun süredir gizli kalan emeklerin, gözler önüne seriliyor. Belki bir terfi kapıda bekliyor, belki de yeni bir görevle tanışmanın zamanı geldi. Ancak unutma, bu parıltı bir yandan da baskı oluşturabilir; sanki herkes senden daha fazlasını bekliyor gibi bir hissiyat oluşabilir içinde.

Öte yandan bu Dolunay, yöneticilerle veya üstlerinle arandaki ilişkilerde sınırlarını belirlemeni de istiyor. Hedeflerinde netleştirmeli ve uzun zamandır aklını meşgul eden “Beni mutlu eden iş bu mu?” sorusunun cevabını bulmalısın. Bu farkındalıkla, belki yeni bir başlangıç yapma cesareti gösterebilirsin.

Aşk hayatında ise duygusal dalgalanmalar hakim olabilir. Zira, bu aralar özellikle yoğun iş temposunda, özel hayatını ihmal etmiş olabilirsin. Bu yüzden partnerin senden daha fazla ilgi bekliyor olabilir... Senin her zamanki romantik haline döneceğin bugün, Koç Dolunayı'nın da etkisi ile küçük jestlerle taçlanabilir. Tüm gerginliğini unutacağın baş başa anlar aşkın ateşini yeniden yakabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…