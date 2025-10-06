7 Ekim Salı Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, Dolunay'ın etkisi altında olduğun bugün, mide ve sindirim sisteminin bu duruma oldukça hassas olduğunu bilmelisin. Bu süreçte, gerginlik ve stresin tetikleyici etkisiyle mide yanmaları yaşayabilirsin. Bunun önüne geçmek için akşam yemeklerini hafif ve sindirimi kolay yiyeceklerden oluşturmayı tercih etmelisin.

Günün sonunda, sıcak bir bitki çayı eşliğinde kendine bir dinlenme molası ver. Bu, hem sindirim sistemini rahatlatacak hem de gerginliğini azaltacak bir yöntem olabilir.

Dolunay'ın enerjisi altında evinde vakit geçirmek, sakin bir ortamda olmak da senin için oldukça iyileştirici olacaktır. Unutma ki sakinlik senin için en iyi ilaçtır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…