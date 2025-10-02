onedio
3 Ekim Cuma Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

3 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 3 Ekim Cuma günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 3 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün gökyüzünün sana sunduğu ilahi mesajlar, duygularını bastırmanın cildinde izler bırakabileceğini söylüyor. Duygusal sağlığın, bedensel sağlığınla ne kadar iç içe olduğunu bir kez daha hatırlatıyor sana evren. Hassasiyetin, ince ruhun, duygusal dalgalanmaların... Tüm bunları saklama, içinde biriktirme. Çünkü bu duyguların, bedeninde, özellikle de cildinde izler bırakabilir. Duygusal stres, cilt sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden, kendini ifade etmekten çekinme. İçinde biriktirdiğin duyguları dışa vur, rahatla.

Bedenin ve ruhun bir bütün olduğunu unutma. İçinde biriken duygusal yükleri serbest bıraktıkça, bedeninde de bir rahatlama, bir hafiflik hissedeceksin. Cildin daha parlak, daha sağlıklı görünecek. Kendini daha enerjik, daha huzurlu hissedeceksin. Bu nedenle, bugün kendine bir iyilik yap ve duygularını ifade et. Kendini özgür bırak, rahatla. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

