Sevgili Yengeç, bugün senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. İş hayatında kulaklarına çalınan dedikodular, perde arkasında dönen entrikalar seni biraz düşündürebilir. Ancak unutma, her duyduğuna inanmak zorunda değilsin. Bugün kiminle ne konuştuğuna, hangi bilgileri paylaştığına özen göstermen gerekiyor. Ay'ın sana sunduğu enerji sayesinde sezgilerin oldukça güçlü olacak. İç sesine kulak ver, ona güven ve sonunda haklı olduğunu göreceksin.

Maddi konularda ise biraz daha dikkatli olman gerekiyor. Özellikle evle ilgili giderlerin artabileceği bir dönemdesin. Bir tamirat ya da beklenmedik bir fatura kapını çalabilir. Ancak endişelenme, yakın çevrenden gelecek küçük bir maddi destek, seni bu durumdan rahatlatabilir.

Aşk hayatında ise biraz içine kapanma eğilimindesin. Partnerinin belki de anlamadığın soğuk tavırlarını yanlış yorumlayabilirsin. Ancak akşam saatlerinde sıcak bir çay eşliğinde yapacağın samimi bir konuşma, aranızdaki buzları eritebilir. Tabii eğer bekarsan, eski bir platonik aşkın yeniden canlanma ihtimali bir hayli yüksek. Belki de eski bir aşkın kıvılcımları yeniden alevlenebilir. Şimdi gerçek bir kavuşma yaşanabilir... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…