11 Ekim Cumartesi Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
11 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.10.2025 - 18:04

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 11 Ekim Cumartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 11 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün göğüs ve mide bölgende bir baskı hissi mi var? Eğer öyleyse, bu durumun nedeni duygularını bastırman olabilir.

Bu nedenle bugün yemeklerini yerken, sadece bedenini değil, duygularını da beslemeye özen göster. Yavaş yavaş, her lokmada, geçmişte kalan bir anıyla vedalaş. Bu, hem duygusal yüklerini hafifletecek hem de sindirim sisteminin daha rahat çalışmasını sağlayacak. Unutma ki sağlıklı bir beden ve huzurlu bir ruh, birbirinden ayrılamaz iki parçadır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

