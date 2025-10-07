onedio
8 Ekim Çarşamba Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
8 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 8 Ekim Çarşamba günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 8 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün senin için biraz dalgalı bir gün olabilir. Duygusal iniş çıkışlarının fiziksel yorgunluğa dönüşmesi mümkün. Ancak bugün Venüs ve Jüpiter arasındaki altmışlık enerji, su ile temas etmenin seni daha da rahatlatacağını işaret ediyor. Belki bir banyo yapabilir, bir duş alabilir veya havuza girebilirsin. Bu su temelli aktiviteler, hem ruhunu hem de bedenini rahatlatacak ve enerjini yeniden dengelemen konusunda sana yardımcı olacaktır.

Beslenme konusunda da birkaç önerimiz var. Bugün hafif ve kolay sindirilebilen yiyecekleri tercih etmende fayda var. Bu yiyecekler, sindirim sistemini rahatlatacak ve enerjini yükseltecektir. Unutma ki sağlıklı bir beden sağlıklı bir ruh demektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

