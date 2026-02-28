Sevgili Yengeç, bugün iş dünyasında kılıcını çekme ve kararlı bir duruş sergileme zamanı. Profesyonel arenada, belki de bir maliyet analizi yapman veya operasyonel bir kesintiye gitmen gerekebilir. Çok radikal gibi görünen bu adımlar, aslında işlerin daha verimli ilerlemesini sağlayacak. İş ortaklıklarında ya da projelerde, sana verim sağlamayan ne varsa, duygusal bağlarını bir kenara bırakıp cesurca kesip atman gerekecek. Bu rasyonel ve sert tutum, bir bütçeyi ne kadar profesyonel bir şekilde yönetebileceğini tüm çevrene gösterme fırsatı sunacak.

Öğle saatlerindeyse, kariyerinde önemli bir konumda olan biriyle yapacağın kısa ve net görüşme, pozisyonunu güçlendirecek. Taleplerini direkt, süslemeden ve rakamlarla ifade etmen, karşı tarafa büyük bir saygı uyandıracak. Bugün iş dünyasında 'evet' ya da 'hayır'ların arasında gri alanlara yer bırakmayacaksın. Yani, her şeyi net bir şekilde ortaya koyacaksın. Tabii bu da seni başarıya götürecek! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…