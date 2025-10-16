Sevgili Yengeç, bugün senin için biraz dalgalı bir gün olabilir. Güneş ile Jüpiter karesi, seni iç dünyanın derinliklerine, belki de unutulmuş duygularınla yüzleşmeye davet ediyor. Bu noktada iş hayatında ve aile içinde artan sorumlulukların, seni biraz huzursuz edebilir, belki de biraz sıkışmış hissettirebilir. Ancak unutma, bu süreçte başkalarına yardım etmekten kendini ihmal etmemen önemli. Bugün, kendini biraz öne çıkarmak, 'önce ben' demek bencillik değil, hayatındaki dengeyi koruma meselesi olabilir.

Finansal konularda ise kendine aşırı güvenme eğilimin var. Ortak kaynaklar, krediler veya borçlarla ilgili ani kararlar almamaya çalış. Jüpiter, sana büyük fırsatlar gösterebilir ama Güneş, 'önce araştır' diye uyarıyor. Sabırlı olanın, gerçek kazancı elde edeceğini unutma.

Peki ya aşk? Bugün, derin duygular ve geçmişle hesaplaşmalar gündeme gelebilir. Eski bir aşk yeniden kapını çalabilir veya mevcut ilişkinde bir dönüm noktası yaşanabilir. Tutku var ama denge yoksa, çatışma da yakın olabilir. Bugün, kalbini korurken gerçekleri unutmaman gerekiyor. Kendine ve duygularına dikkat et, sevgili okur! Aşk için önce ne istediğini belirlemen gerek! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…