Sevgili Yengeç, bugün kariyerinle ilgili büyük bir adım atmaya hazırlanıyorsan, biraz daha dikkatli olman gerekecek! Zira, Venüs ve Neptün'ün karşıtlığı, seni duygusal kararlar vermeye yönlendirebilir. Tabii bu durumda, duygusal yanını bir kenara bırakıp mantığını dinlemen daha doğru olacaktır.

Özellikle de eğitim, medya veya yurt dışı bağlantılı konulara odaklanıyorsan, bir teklifin cazibesine kapılmadan önce iki kez düşün deriz. Her şey ilk bakışta olduğu gibi görünmeyebilir. Hafta sonu olmasına rağmen zihninin hâlâ hızla çalıştığını da hissediyor musun? Öyleyse, plan yapmak için bu harika günü değerlendir. Planlarını yap, teklifleri incele ama 'Evet' demek için pazartesi günü bekle.

Aşk hayatında ise bugün adeta duygusal bir fırtına kopuyor olabilir. Partnerinle arandaki duygusal bağın derinleştiğini hissedebilirsin. Ancak bu durum, yanlış anlamaların da artmasına neden olabilir. Eski bir mesaj ya da geçmişte kalan bir hikaye, beklenmedik bir şekilde gündeme gelebilir. Ancak bu kez kalbini korumayı öğrenmiş olmalısın. Tabii yine de bu durumun aşk hayatında karmaşaya neden olması kaçınılmaz. Kısacası bugün, geçmiş ile gelecek arasında denge kurmak konusunda her zamankinden daha dikkatli ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…