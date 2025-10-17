onedio
18 Ekim Cumartesi Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

18 Ekim 2025, Günlük Burç Yorumu

17.10.2025 - 18:05

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 18 Ekim Cumartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Güneş ile Chiron karşıtlığı, kariyer hayatında alacağın kararlar üzerinde etkili olacak. Bu etki ise seni geçmişle bir hesaplaşmaya sürükleyebilir. Eğer uzun süre boyunca üzerinde titizlikle çalıştığın bir konuda bir tür takdir veya ödül bekliyorsan, bugün belki de bu beklentiyi biraz daha içsel bir seviyeye çekmen gerekebilir. Unutma, başarıyı ölçerken artık dışarıdan gelecek onaylara değil, kendi iç huzuruna ve barışına odaklanmalısın.

Tam da bu noktada çabalarının karşılığını maddi olarak alabilirsin! Belki toplu bir ödeme, prim ya da pozisyon değişikliğine bağlı gelir artışı ile kendine eskisinden daha fazla güvenebilirsin. Bu süreç ise sana geri adım attırmasın. Elindeki ile yetinmek yerine şimdi daha fazlasını elde etmek için daha aktif olmalısın! 

Gelelim aşka! Bugün, kalbinin derinlerinde kalan eski bir yara yeniden kabarabilir... Belki partnerinin geçmişteki bir davranışı, yaptığı bir hareketle yeniden aklına gelebilir. Belki de eski aşkın rüzgarı seni sarabilir. Ancak bu kez geçmişi aynı şekilde yaşayamayacağını hatırlamalısın. Hatta eskiye veda edip önüne bakman gerektiğini düşünmelisin. Hatta, bunun için partnerinle yollarını ayırman gerekse de biz sana önüne bak deriz! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

