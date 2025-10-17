Sevgili Yengeç, bugün senin için astrolojik olarak oldukça etkileyici bir gün olacak. Güneş ile Chiron'un karşıtlığı, kariyer hayatındaki seçimlerin üzerinde belirleyici bir rol oynayacak. Bu durum, geçmişle ilgili bazı meselelerin yeniden gündeme gelmesine neden olabilir, belki de bazı hesaplaşmalara yol açabilir.

Uzun süre boyunca emek verdiğin ve üzerinde büyük bir titizlikle çalıştığın bir projen varsa ve bu projenin sonucunda bir tür takdir veya ödül bekliyorsan, bugün belki de bu beklentiyi biraz daha kişisel bir seviyeye indirmen gerekebilir.

Ancak bu durum, çabalarının maddi bir karşılığı olmayacağı anlamına gelmiyor. Tam tersine, belki de bugün toplu bir ödeme, bir prim ya da pozisyon değişikliği sonucu gelirinde bir artış olabilir. Bu süreçte geri adım atma düşüncesi aklına gelmesin. Şimdi, elindekilerle yetinmek yerine, daha fazlasını elde etmek için daha aktif olmanın tam zamanı. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…