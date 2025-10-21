Sevgili Yengeç, bugün ruhunun en derinliklerine seslenen bir çağrıyı işitebilirsin. Neptün'ün Balık burcunda olduğu bugün, kariyerinde veya eğitim hayatında ilhamın zirveye çıkıyor. Sanatla, akademik konularla veya ruhani meselelerle ilgili bir alanda, etkileyici bir fark yaratma potansiyeline sahipsin. Evren, sana bugün sınırlarını aşmanı ve hayallerinin peşinden koşmanı söylüyor.

Uzak coğrafyalardan gelen bağlantılar, yurt dışı seyahatleri veya eğitimle ilgili fırsatlar gündeminde yer alabilir. Ancak, her şeyin bir anda sisler içinde kaybolabileceğini unutma. Neptün, zamanın akışını yavaşlatabilir, ancak sonunda seni hak ettiğin yere taşıyacaktır.

Havada aşk kokusu var! Bugün su elementinin büyüsünün etkisini hissedebilirsin. Uzaklarda bir sevgili varsa, aranızda telepatik bir bağ oluşabilir. Yakın ilişkilerinde ise romantizm, adeta bir masala dönüşebilir. Tam da bu yüzden partnerinle gerçek tutkularını paylaşmayı ihmal etme; belki de ikiniz aynı şeyleri istiyorsunuzdur. Neptün'ün Balık burcundaki enerjisi, ruh eşi enerjisi hakkında fısıldıyor ve belki de bu enerjiyi hissetmeye başladın bile... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…