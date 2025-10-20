Sevgili Yengeç, bugün hareketli geçecek. Çünkü Terazi burcunda Yeni Ay, evinle, ailenle ve iç huzurunla ilgili alanlarda yepyeni bir sayfa açıyor. Uzun zamandır kafanı meşgul eden bir taşınma, ev dekorasyonu veya aile içi bazı konular artık belirsizlikten çıkıp netleşebilir. Evini güzelleştirmek, içinde bulunduğun ortamı daha huzurlu bir hale getirmek, sana duygusal anlamda güven hissi kazandıracak.

Tabii bu durum kariyerine ve iş düzenine de yansıyacak. İş hayatındaki performansın, özel yaşamındaki dengeyle doğru orantılı olarak artacak. Yeni Ay, iş ve özel hayat arasında dengeyi kurmanı işaret ederken, sana bambaşka bir yol da vadedecek. Yeni bir şehirde yeni bir düzene ne dersin? İş için şehir değiştirme fırsatı ayağına kadar geldiğinde, yaşadığın değişim tamamen yenilenmeni de sağlayacak.

Gelelim aşktan haberlere! Bugün Terazi burcundaki Yeni Ay evinde duygusal bir denge kurmanı destekleyecek. Görünen o ki artık kalbin huzurla sevmek ve dramatik dalgalardan uzaklaşmak istiyor. Evliysen veya uzun ilişkin varsa, yeniden köklenme ve yakınlaşma zamanı. Belki de ailene yeni bir birey katılabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…