Sevgili Yengeç, bugün senin için özel ve keyifli olabilir! Çünkü bugün Terazi burcundaki Yeni Ay, senin evinde yer alıyor. Bu durum, duygusal dengeni kurmanı ve iç huzurunu bulmanı destekleyecek bir atmosfer yaratıyor. Gökyüzünün bu özel hareketi, kalbinin artık drama ve karmaşadan uzaklaşıp huzurla sevmek istediğinin bir işareti olabilir. Belki de bu süreçte, kalbinin derinliklerinde yatan duygusal dalgalanmaları bir kenara bırakıp daha sakin ve huzurlu bir aşka yelken açmanın tam zamanıdır.

Eğer evliysen veya uzun süreli bir ilişkin varsa, bu Yeni Ay senin için bir yeniden köklenme ve yakınlaşma zamanı olabilir. Belki de ilişkindeki bağları daha da güçlendirecek adımlar atabilirsin. Şimdi ailene yeni bir birey de katılabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…