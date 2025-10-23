Sevgili Yengeç, bugün senin için kariyer alanında güç ve kontrol temaları öne çıkıyor. Güneş ile Plüton arasındaki kare açı, özellikle iş ortaklıkları ve finansal konular üzerinde stratejik düşünmeyi ve hareket etmeyi gerektiriyor. Beklenmedik gelişmelerin yaşanabileceği bu dönemde, panik yapmamak en doğru seçenek olacaktır. Unutma ki bu değişimler senin daha güçlü bir birey olmanı sağlayacaktır. Tam da bu noktada bugün alacağın soğukkanlı kararlar, uzun vadede seni daha bağımsız ve güçlü bir konuma getirecek.

Bize soracak olursan, bugün sezgilerine de güven! Zira Plüton'un enerjisi, seni hem uyarıyor hem de belirli bir yöne doğru yönlendiriyor. Yine de rakiplerinin ve iş ortaklarının gerçek niyetlerini anlamak için biraz daha çaba sarf etmen gerekebilir. Ancak sonunda doğruyu bulacağına emin olabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise duygusal bir fırtına esiyor. Partnerinle aranda tutku ve kıskançlık bir arada yaşanıyor... Plüton, Güneş'in üzerinden hayatına giriyor ve duyguların oldukça yoğun, derin bir hale getiriyor. Tabii eğer bekarsan, geçmişten gelen bir yüz tekrar hayatına girebilir. Ancak bu kez daha bilinçli ve güçlü bir birey olarak karşılayacaksın bu durumu. Şimdi tutkularına ve geçmişin derin hislerine kapılmayacak kadar cesur da olacaksın! Yani, eskilerin kalbini ele geçirmesi pek de mümkün olmayacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…