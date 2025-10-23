onedio
24 Ekim Cuma Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

24 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

23.10.2025 - 18:06

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 24 Ekim Cuma günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 24 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün yıldızlar, geçmişin tozlu sayfalarından bazı durumları yeniden gündeme getirecek gibi görünüyor. Eski anılar, bastırılmış gerilimler ve duygusal yükler bugün sana bir kez daha buluşabilir. Bu durumlar, bir anda ortaya çıkan stres dalgalarıyla birleştiğinde, bedeninin farklı tepkiler vermesine neden olabilir.

Belki de bir anda baş dönmesi yaşayabilir, belki de mide bulantısı hissedebilirsin. Ancak endişelenme, bunlar geçmişin ruhları değil, sadece duygusal yüklerinin bedensel tezahürleri. Bu noktada unutma ki bazen geçmişin kapıları tekrar aralanır ve bizlere, üzerinde durmamız gereken konuları hatırlatır. Ancak bu durum, sizi strese sokmamalı. Aksine, bu durumu bir fırsat olarak değerlendirmeli ve geçmişin seni rahatsız eden durumlarına çözüm bulmak için bu enerjiyi kullanmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

