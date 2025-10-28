Sevgili Yengeç, bugün gökyüzünde senin için oldukça etkileyici bir durum söz konusu. Merkür ve Neptün'ün harika bir dansı, seni derin bir anlayışa, adeta bir aydınlanmaya taşıyor. Bu güçlü enerji, sana sevdiğin kişiyle duygusal bir konuda içten, samimi ve belki de biraz da hassas bir konuşma yapma fırsatı sunuyor. Bu konuşma, ruhunu hafifletebilir, adeta içerisinde biriken duygusal yüklerden kurtulmanı sağlayabilir.

Görünen o ki, ona söyleyecek çok şeyin var. Belki de uzun zamandır sakladığın, içinde büyüttüğün duygular, düşünceler artık su yüzüne çıkmalı. Bu duygusal patlama, belki de ona karşı olan tüm hislerini, düşüncelerini açığa çıkarmanı gerektiriyor. Ve unutma, ona karşı dürüst olmak, belki de ilk başta zor gibi görünebilir, ama sonunda sana düşündüğünden çok daha iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…