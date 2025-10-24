Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında duygusal açıklığınla göz kamaştırıyorsun! Bu durum seni ilişkide daha belirgin ve çekici kılacak. Partnerinle arandaki güven duygusunu güçlendirebilecek, belki de geçmişte yaşadığın bir kırgınlığı tatlı bir sohbetle sonlandırabileceksin. Ancak unutma, bu süreçte partnerinden daha fazla yakınlık ve şefkat bekleyeceksin.

Merkür ile Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, bekar Yengeç burçlarını da etkileyecek. İş yerinde başlayan masum sohbetler, romantik bir kıvılcım yaratabilir. Aman dikkat bu yakınlaşma, belki de platonik bir aşka dönüşebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…