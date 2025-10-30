Sevgili Yengeç, bugün Merkür ve Plüton'un etkileyici altmışlığı, ilişkiler ve ortaklıklar konusunda adeta bir deprem etkisi yaratıyor. Bu öyle bir enerji ki, karşındaki kişiyi adeta bir x-ray cihazı gibi görüyorsun; artık hiçbir maske, hiçbir gizem kalmıyor. Şimdi her şey apaçık ortada... Tahmin ettiğin üzere, tam da bu noktada, senin tavrın tüm düzeni değiştirebilir!

Özellikle kariyerinde, biriyle güç birliği yapma fırsatı bulabilirsin. İş ortaklıklarında, adeta bir pusula gibi seni doğru yola yönlendiren sezgisel zekanın devreye girebilir. Stratejik düşünmek için ideal bir zaman dilimi çünkü bu enerji, kalıcı başarıların tohumlarını atabileceğin bir zemin sunar. Bu da insanlar ile senin arandaki fikir birliğini daha kolay hale getirir. Yani, adeta bir manyetik çekim alanı oluşturarak kusursuz bir düzen kurabilirsin!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise tutkunun derinliklerine dalıyorsun... İlişkinde ya tamamen bağlanma ya da tamamen kopma enerjisi var. Ayrılık eşiğinde olanlar, dürüst bir konuşmayla ya yeniden doğacak ya da özgürlüğünü seçecek. Bekar Yengeçler içinse sahneye çıkan karizmatik bir yabancı, kalbini hızla ele geçirebilir. Kim bilir belki de aşkın en beklenmedik anda kapını çalacak. Peki, hayatında bu değişime hazır mısın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…