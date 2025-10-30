Sevgili Yengeç, bugün gökyüzünde Merkür ve Plüton'un etkileyici altmışlığı, ilişkiler ve ortaklıklar alanında adeta bir deprem etkisi yaratıyor. Bu enerji o kadar güçlü ki, karşındaki kişiyi adeta bir x-ray cihazı gibi görebiliyorsun... Şimdi karşında hiçbir maske, hiçbir gizem saklanamayacak. Hatta, her şey apaçık ortaya serilecek ve tahmin edebileceğin üzere, tavrının tüm düzeni değiştirebileceği bir noktaya getirecek seni.

Tam da bu noktada, kariyer hayatında da özellikle, biriyle güç birliği yapma fırsatı bulabilirsin. İş ortaklıklarında, adeta bir pusula gibi seni doğru yola yönlendiren sezgisel zekanın devreye girebileceği bir dönemdesin. Stratejik düşünmek için ideal bir zaman dilimi çünkü bu enerji, kalıcı başarıların tohumlarını atabileceğin bir zemin sunuyor. Bu durum, insanlar ile arandaki fikir birliğini daha kolay hale getiriyor. Yani, adeta bir manyetik çekim alanı oluşturarak kusursuz bir düzen kurmanız mümkün olabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…