Sevgili Yengeç, bugün içgüdülerine ve sezgilerine kulak vermen gereken bir gün olacak. İster iş yerinde, ister arkadaşlarınla keyifli bir kahve molasında, isterse ailenle huzurlu bir akşam yemeğinde olsun; insanların ne düşündüğünü, neyi sakladığını adeta bir radar gibi sezeceksin. Bu eşsiz yeteneğin, seni doğru yola yönlendirirken, duygularını dengelemek ve fazla göstermemek de önemli olacak. Unutma, herkesin senin bu hassas yanını görmesi gerekmiyor.

Günün ikinci yarısında ise sana belki de bir süredir beklediğin bir fırsat kapıyı çalacak. Bir yöneticiyle veya üst düzey bir kişiyle önemli bir görüşme seni bekliyor olabilir. Bu görüşmede, söylediklerin kadar nasıl söylediğin de büyük etki yaratacak. Güvenilir duruşun, sezgisel yaklaşımın ve samimiyetin, seni diğerlerinden ayıran özelliklerin olacak.

Tam da bu noktada, geçmişte yaptığın çalışmaların meyvelerini toplamaya başlayacağın bir döneme giriyorsun. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…