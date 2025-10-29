Sevgili Yengeç, bugün bir anda karşına çıkabilecek eski bir mesaj, geçmişten kalan bir ses ya da uzun zamandır duymadığın bir parfüm kokusu seni sarabilir. Bu, kaderin ince bir oyunu olabilir ve seni bir anda geçmişle bugün arasında bir köprüye taşıyabilir. Kalbin bir anlığına neye uğradığını şaşırabilir ve zamanı karıştırabilir. Ancak, bu durumda bile, duygularının yüzeye çıkmasına izin vermelisin.

Zira bu durum, bir nevi içsel bir temizlik süreci gibi olacak ve geçmişten gelen tüm yüklerden kurtulmanı sağlayacak. Eski defterleri kapatmanın tam zamanı. Unutma, her şeyin bir zamanı vardır. Ve belki de bu, geçmişi geride bırakmanın tam zamanıdır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…