30 Ekim Perşembe Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

30 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.10.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 30 Ekim Perşembe günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 30 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün duygusal dalgaların yüksekliği seni biraz yorabilir. Bu hisler, bedenini ağırlaştırabilir ve belki de biraz tükenmiş hissetmeni sağlar. İşte bu yüzden omuz ve göğüs bölgene biraz sevgi göstermeye ne dersin? Bu bölgelerdeki kasları nazikçe esnetmek, nefes alıp verirken bu esnemeyi derinleştirmek, stresi vücudundan uzaklaştırabilir. Bu küçük egzersizler, sadece birkaç dakikanı alacak ve seni daha hafif hissettirecek. 

Gün içinde, belki de bir mola verip ayaklarını hafif tuzlu suda dinlendirmek iyi gelebilir. Son olarak, akşam saatlerinde, belki de biraz melodik müzik dinlemek iyi olabilir. Hafif ve dingin melodiler, kalbine ve zihnine ferahlık getirebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

