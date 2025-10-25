Sevgili Yengeç, bugün gökyüzü sana ruhsal denge ve bağışıklık konularında önemli mesajlar veriyor. Merkür ile Satürn arasındaki uyumlu üçgen açı, sakinliğin ve düzenli alışkanlıkların önemini vurguluyor. Bu enerjiyi en iyi şekilde kullanmak için, gününü belirli bir düzene oturtmanda fayda var.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte, ılık suyla yapılan bir meditasyon seansı seni günün karmaşasına hazırlayabilir. Bu basit ama etkili ritüel, bedenini rahatlatırken zihnini de odaklanmaya yardımcı olacak. Kendine bu kısa süreli kaçışı sağlamak, tüm gün enerjik ve motive hissetmene yardımcı olacak.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek içinse, C vitamini açısından zengin besinlere yönelmeni önermeliyiz. Portakal, mandalina, limon gibi meyveler ya da yeşil biber, maydanoz gibi sebzeler, C vitamini deposu olmalarıyla bilinir. Bu besinleri diyetinize eklemeyi dene deriz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…