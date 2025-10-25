onedio
26 Ekim Pazar Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
26 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2025 - 18:06

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 26 Ekim Pazar günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 26 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün gökyüzü sana ruhsal denge ve bağışıklık konularında önemli mesajlar veriyor. Merkür ile Satürn arasındaki uyumlu üçgen açı, sakinliğin ve düzenli alışkanlıkların önemini vurguluyor. Bu enerjiyi en iyi şekilde kullanmak için, gününü belirli bir düzene oturtmanda fayda var.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte, ılık suyla yapılan bir meditasyon seansı seni günün karmaşasına hazırlayabilir. Bu basit ama etkili ritüel, bedenini rahatlatırken zihnini de odaklanmaya yardımcı olacak. Kendine bu kısa süreli kaçışı sağlamak, tüm gün enerjik ve motive hissetmene yardımcı olacak.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek içinse, C vitamini açısından zengin besinlere yönelmeni önermeliyiz. Portakal, mandalina, limon gibi meyveler ya da yeşil biber, maydanoz gibi sebzeler, C vitamini deposu olmalarıyla bilinir. Bu besinleri diyetinize eklemeyi dene deriz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

