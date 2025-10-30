Sevgili Yengeç, bugün gökyüzünde Merkür ve Plüton'un etkileyici altmışlığı, ilişkiler ve ortaklıklar konusunda adeta bir deprem etkisi yaratıyor. Bu güçlü enerji, aşk hayatında tutkunun derinliklerine dalmanı sağlıyor. İlişkindeki bu enerji, ya tamamen bağlanma ya da tamamen kopma şeklinde kendini gösterecek. İlişkisi sallantıda olan Yengeçler, dürüst bir konuşmayla ya yeniden doğacak ya da özgürlüğünü seçecek. Bu durum, ilişkinin geleceğini belirleyecek önemli bir dönüm noktası olacak.

Bekar Yengeçler içinse, sahneye çıkan karizmatik bir yabancı, kalplerini hızla ele geçirebilir. Bu karizmatik yabancı, belki de aşk hayatınıza yeni bir soluk getirecek. Kim bilir, belki de aşkın en beklenmedik anda kapını çalacak ve hayatınıza yeni bir renk katacak. Bu değişimlerin hepsi, hayatında yeni bir sayfa açman için bir fırsat olabilir. Peki, hayatında bu değişime hazır mısın? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…