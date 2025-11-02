Sevgili Yengeç, bugün Venüs'ün büyülü etkisi altında, içindeki şefkat ve koruma duygusu daha da güçleniyor. Bu gökyüzü tanrıçasının enerjisiyle kendini ve sevdiklerini sevgi dolu bir kucaklamaya hazır hissedebilirsin. Ancak unutma, her ne kadar sevgi dolu bir yengeç olsan da, ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için sınır koymayı bilmek önemlidir. Sevgi dolu bir partner olurken, kendine karşı da aynı ölçüde şefkatli olmayı ihmal etme.

Eğer bekarsan veya kalbin henüz boşsa, bugün hoş sözler sarf eden ve sana güzel bakan bir yabancının cazibesine kapılabilirsin. Ancak dikkatli ol, bu kişiye hemen kalbini açma. Onu daha iyi tanımak ve doğru kararı vermek için kendine zaman tanı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…