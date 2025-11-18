Sevgili Yengeç, bugün senin için biraz farklı bir gün olacak gibi görünüyor. İş hayatında sıra dışı bir durumla karşı karşıya kalabilirsin. Merkür ve Uranüs'ün karşıt konumları, seni genellikle pek de hoşlanmadığın 'değişiklikler' konusunda bir adım atmaya zorlayabilir. Belki güvendiğin bir düzenin bozulması, belki bir planın değişmesi ya da belki de üst yönetimin senden beklenmedik bir dönüşüm talep etmesi gibi durumlarla karşılaşabilirsin. İlk başta biraz gergin hissetmen gayet normal, ama unutma ki sen her zaman olduğu gibi bu duruma da hızla uyum sağlayıp işlerin en iyi şekilde yürümesini sağlayacaksın.

Bugün aynı zamanda daha yüksek hedeflere ulaşma fırsatı da yakalayabilirsin. Kimi zaman küçük bir detay, kimi zaman önemli bir kişi ya da kritik bir bilgi, seni daha görünür kılabilir. İş arkadaşlarının çözemediği bir durumu çözmen ise beklediğin bir onayın hızla gelmesi veya bir müşteriden sürpriz bir geri dönüş alman gibi durumlarla başarının sırrı olabilir.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Merkür ve Neptün'ün oluşturduğu üçgen, romantik sezgilerini daha da yükseltiyor. Partnerinle aranda duygusal bir açıklık, içten bir konuşma veya ruhunu besleyen bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Tabii eğer bekarsan, bugün belki de bir mesajla kalbine su gibi işleyecek birinin enerjisiyle tanışabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…